Mais de 260 acidentes com ciclistas foram registrados nas rodovias paulistas

De janeiro até julho deste ano, ocorreram 268 acidentes, com 27 mortes de ciclistas pelas rodovias concedidas do Estado de São Paulo, segundo dados da Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo. No mesmo período do ano passado, foram também 268 acidentes e 22 óbitos. No total, em 2019, houve 433 acidentes e 35 mortes.