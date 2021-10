Mais de 20 milhões estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada

Quem vai ao posto de vacinação tomar a primeira dose já sabe quando precisa retornar para completar a vacinação. A data de retorno normalmente é anotada no próprio cartão de vacina. Em comunicado, o Ministério da Saúde reforçou a importância dessa ação dentro do intervalo recomendado para cada imunizante. “Só assim as vacinas irão atingir a efetividade necessária contra a covid-19”, diz a pasta.

De acordo com os últimos boletins epidemiológicos divulgados pelo governo federal, a média móvel de óbitos registra uma queda de 87% se comparado com o pico da pandemia, em março e abril deste ano.

Em Caieiras, de acordo com dados divulgados pela prefeitura, 59.870 pessoas receberam a segunda dose até a quinta-feira, 21. A primeira dose foi destinada a 75.132 e a dose única a 2.829. Já a dose adicional foi aplicada em 3.518 pessoas.

*Com informações da Agência Brasil