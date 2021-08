Mais de 2 mil pessoas não tomaram a 2ª dose da vacina em Caieiras

Mesmo com a disponibilidade de vacinas no Brasil, não é incomum ter ouvido falar sobre pessoas que receberam a primeira dose do imunizante e que não procuraram pela segunda dose. Com exceção da vacina da Janssen, que confere imunidade contra o coronavírus após 14 dias da única dose, as demais (Coronavac, AstraZeneca e Pfizer) precisam de uma segunda dose.