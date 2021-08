Mais críticas à falta de transporte escolar em Caieiras

Nas redes sociais do RN choveu comentários confirmando o problema e criticando a postura tomada pela prefeitura.

Jaqueline Menezes escreveu: “parabéns prefeito, seus filhos não precisam de transporte público. Entra gestão, sai gestão e nada muda”.

Lucia Csernik também lamentou a situação. “Imagina em dia de frio e chuva para quem não pode pagar um perueiro. Como faz?”, questionou, lembrando que nas gestões anteriores tinha vans e ônibus. “Quem sofre são as crianças, pois as escolas municipais também estão com esse problema”, concluiu.

Já Nádia Lima contou como vem sofrendo com a falta do transporte. “É um absurdo. Eu estou sofrendo com meu filho de três anos e muitas mães passam pela mesma situação, pois a creche é muito longe da minha casa e tenho que percorrer um longo caminho que tem vários morros. A direção da creche Maria Gazzolla nos informou que não irá ter o transporte por conta da idade deles, mas no ano passado antes da pandemia existia o transporte para ele que era menor ainda. Inconformada e decepcionada com a nova gestão”, comentou.

Rose Minacapelli pontuou que o filho não está indo a escola por falta do transporte. “Meu filho ficou sem condução e não vai para escola. Agora está fazendo aulas online. Infelizmente me decepcionei com prefeito, pois achei que os jovens seriam as prioridades deste governo”, declarou.

O custo para o transporte foi citado por Kelly Jorvino. “Ridículo isso. Os alunos querem voltar para a escola e tem que pagar do bolso. Parabéns novo prefeito”, escreveu.

A secretaria estadual de educação respondeu que existia um convênio com a prefeitura de Caieiras para a oferta do transporte dos alunos da rede estadual. No entanto, a prefeitura optou por não renovar o convênio.

O governo municipal foi procurado para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.