Mairiporã organiza campanha de doação de sangue

Serão realizados 117 atendimentos. Para participar é preciso fazer um cadastro e aguardar as orientações da equipe.

A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. Além de pessoas que submetem a procedimentos e intervenções médicas, o sangue também é indispensável para que pacientes com doenças crônicas graves possam viver por mais tempo e com mais qualidade, além de ser de vital importância para tratar feridos em situações de emergência ou calamidades.

Acesse o link, faça a inscrição e aguarde as orientações.

Siga o Rnews nas redes sociais