Mairiporã obtém a maior nota do Ideb da região

Com 6,2 na pontuação, a cidade de Mairiporã obteve a maior nota do Ideb, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, de 2021, entre os municípios que formam o Cimbaju, Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juqueri. As notas foram divulgadas em 16 de setembro.