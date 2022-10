Mairiporã agora tem o Agiliza, um atendimento moderno de multisserviços

Com ele, a prefeitura promete fornecer à população uma grande variedade de serviços públicos em um único local, sendo o marco do início do projeto de cidades inteligentes com a unificação dos dados, atualização das informações dos servidores, coleta biométrica e emissão do Cartão Cidadão Mairiporense.

Segundo a municipalidade, o espaço foi totalmente reformado com as adequações necessárias, mobiliário padrão, infraestrutura, computadores e equipamentos de operação e também nova fachada com comunicação visual.

Os serviços da prefeitura serão absorvidos de forma contínua, com adequação do software para a transformação digital dos serviços. “Vale destacar que os atendimentos iniciais serão destinados aos servidores públicos da Prefeitura de Mairiporã e, em seguida, ao público em geral, mas sempre com horário agendado”, destacou o governo municipal.

Entre os principais serviços que os cidadãos já terão acesso imediato estão o Cartão do Cidadão, com coleta biométrica e biográfica, cartão com vários itens de segurança da Valid, incluindo parcelamento de débitos, 2ª via de impostos, dívida ativa. Outros serviços serão liberados gradativamente.

“Tecnologia e inovação. Essas são as palavras de ordem que, com muito carinho e dedicação, tenho buscado trazer desde o primeiro dia do meu mandato e, hoje, posso apresentar pra vocês esse grande passo pelo avanço. O Agiliza Mairiporã. O Agiliza faz parte do nosso propósito de cidade inteligente, integrando os serviços do munícipio e facilitando a vida do munícipe com um cadastro único. Assim, além de tudo podemos melhorar nossa capacidade de planejar políticas públicas que atendam você, cidadão. Mais um passo pelo avanço e nossa cidade cada dia melhor”, disse o prefeito.

