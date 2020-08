Maioria é contra ao retorno das aulas em Caieiras

Em todo Estado, a previsão é que as escolas possam reabrir parcialmente para aulas de recuperação a partir de 8 de setembro.

Em Caieiras, no começo de agosto deste ano, a Secretaria Municipal da Educação lançou na internet uma pesquisa acerca do retorno do ensino presencial e o resultado aponta para a maioria sendo contra a volta das aulas nas escolas. A informação foi passada pelo prefeito Gersinho Romero ao jornal Regional News.

De acordo com ele, muitos detalhes estão sendo estuados junto a Secretaria de Educação, mas tudo indica que as aulas presenciais não retornem em 2020. “A Covid-19 está em alta ainda, se considerar os números pelo Brasil. Não chegamos a curva de declínio ainda e isso é uma preocupação de familiares de alunos. Como a pesquisa sinaliza para a maioria ser contra o retorno e a volta demanda investimento para que os alunos, professores e funcionários retornem com segurança, penso ser remota a volta as aulas esse ano em Caieiras”, disse Gersinho Romero.

Mesmo dando essa declaração, o prefeito deixa claro a responsabilidade da prefeitura na tomada de decisões. “Seremos responsáveis e cumprirei o que for determinado. Porém, mesmo voltando, a maioria dos pais disse que não mandará o filho para a escola”, finalizou.