Maio será um mês repleto de atrações em Caieiras

De acordo com a prefeitura, alguns eventos realizados pela Secretaria de Ação Cultural e Turismo serão gratuitos e outros com venda de ingressos, organizados por empresas privadas.

No sábado, 7, um evento voltado a literatura. O jovem escritor Matheus Siqueira lança seu segundo livro “Eramus” no Teatro Municipal. O evento com entrada gratuita terá início às 18 horas.

Outra atividade com entrada gratuita que merece ser vista é o Concerto de Dia das Mães com a Orquestra Filarmônica de Caieiras. A apresentação será na quarta-feira, dia 11, a partir das 20 horas, no Teatro Municipal.

A programação completa pode ser consultada no site e nas redes sociais da prefeitura de Caieiras. Tudo para você se programar e espalhar a notícia para família e amigos.