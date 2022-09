Maiara e Maraísa no TM Hall

Conhecidas nacionalmente como “as patroas” as irmãs mato-grossenses estão entre os grandes nomes da música sertaneja atual. Além de cantoras são excelentes compositoras e instrumentistas tendo iniciado a trajetória discográfica em 2004 quando lançaram “Totalmente Livre”.

Outros álbuns de destaque das irmãs são “No Dia do Seu Casamento” (2014), “Reflexo” (2016) e “Aqui em Casa” (2019). O trabalho mais recente é “Incomparável”, do ano passado e, que provavelmente será a base para o repertório do show.

Não devem faltar canções de muito sucesso, entre elas, “Medo Bobo”, “10%”, “Bengala & Crochê”, “Sorte que Ce Beija Bem”, “Nem Thum”, “Nao Abro Mão”, “Trai Sim”, “Nem Namorado, Nem Ficante”, “Presepada”, “Motel Afrodite” e “Todo Mundo Menos Você”.

SERVIÇO

Maiara & Maraisa

Dia 30 de setembro – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 120,00

https://www.tokiomarinehall.com.br/maiara-e-maraisa/

