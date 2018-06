Mágica Total

Amigos, de fato, o silêncio muitas vezes é um argumento de grande bom senso. Já tivemos algumas oportunidades de conversar no sentido de que as circunstâncias jurídicas são realmente complexas e podem ser compreendidas e utilizadas conforme o sabor do vento que leva o fiel de cá pra lá, e o trás de lá pra cá. Isso de misturar o show bus com as sessões da suprema corte, por exemplo, guardiã de nossa constituição federal, contraria franca e frontalmente a razoabilidade do direito público. Muitas vezes os argumentos de uma decisão não são assim o ‘nobel de popularidade’, muito embora tenham suas razões para serem observados.