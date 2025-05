Mágica para dar risada

Foto: Divulgação

Humor e magia juntos no show do bauruense Caio Martins

O concorrido mundo do stand up comedy (comédia em pé) oferece inúmeros artistas com estilos variados. Há os que simplesmente pegam o microfone e desandam a fazer piadas, os que tocam instrumentos numa espécie de “hilariurs music show” e aqueles que incorporam personagens. Ou seja tem pra todo gosto.

Contudo o bauruense Caio Martins criou um show com identidade própria agregando mágica e comédia. Radicado em São Paulo e mágico desde a adolescência o cara juntou as duas artes num espetáculo denominado “stand up magic” cujos vídeos ultrapassaram 800 milhões de visualizações nas redes sociais.

Os seguidores também têm um número mágico de dois milhões em todas as plataformas e na TV Caio Martins se apresentou no SBT, Record e Globo, sendo um dos destaques da programação do Comedy Central, emissora exclusivamente voltada ao humor.

Para mostrar o quanto comédia e mágica se completam o bauruense faz curta temporada no Teatro J. Safra em junho. Martins sobe ao palco da zona oeste da capital para apenas quatro apresentações, todas as quintas-feiras do mês que vem.

O mágico-humorista mostra truques empolgantes permeados por roteiro autoral sacramentando que a magia do sorriso é o melhor remédio para tempos tão complicados como atualmente.

SERVIÇO

Caio Martins – Stand Up Magic

Teatro J. Safra

Rua Josef Kriss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Sessões: Todas as quintas-feiras de junho – Dias 5, 12, 19 e 26

Horário: 21 horas

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=545