Magazine Luiza inaugura milésima loja física em Franco da Rocha

A milésima loja física da empresa está localizada em Franco da Rocha, município da região metropolitana de São Paulo, e é a 38ª unidade aberta pela empresa em 2019. Nesta semana, o Magalu também inaugura outras quatro lojas no estado do Mato Grosso, além de duas em Goiás, uma em Minas Gerais e outra no Rio Grande do Sul . Em setembro, 49 unidades serão abertas no Pará.

Mil reais de desconto na loja mil

Para marcar a abertura de sua milésima loja, o Magazine Luiza fará uma ação de descontos em sua nova unidade de Franco da Rocha. A empresa distribuirá pela cidade 15 000 “raspadinhas”. Cada uma delas garantirá, no dia da inauguração, descontos que vão de 10 reais a 1000 reais ou prêmios como suporte para smartphones, necessaires, toalhas e canecas.

A nova loja do Magazine Luiza, em Franco da Rocha, está localizada na Rua Coronel Domingues Ortiz, 101 – Lote 24 – Quadra 02, no Centro.