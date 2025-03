Mafalda Minnozzi no Blue Note SP

Foto: Divulgação

Renomada cantora italiana mostra repertório que reforça sua ligação com o Brasil

No próximo domingo (30) o Blue Note SP recebe em apresentação única a cantora e compositora Mafalda Minnozzi. A consagrada artista italiana leva para o palco da região central o show “Meu Rio” no qual sedimenta a ponte entre a música de seu país natal e o Brasil.

Nascida em Paiva, região da Lombardia, Minnozzi é jazzísta por excelência. Influenciada pelas grandes divas do jazz como Ella Fitzgerald e Billie Holiday também traz no sangue a fascinação pelas maravilhosas Édith Piaf, Caterina Valente e Ornella Vanoni.

Com bagagem adquirida ouvindo as divas aprendeu a dosar a potência de sua voz e moldada pelo jazz se destacou, vencendo inúmeros concursos de jovens talentos na Itália nos anos 80, sendo a faísca de uma carreira promissora.

Ao longo de sua trajetória realizou e está sempre em tours pela Europa passando por França, Alemanha, Grécia, Ilha de Malta, entre outros.

No Brasil desde 1996, Mafalda Minnozzi construiu um espólio musical sólido trabalhando, entre outros, com Ná Ozzetti, Simoninha, Isabella Taviani, André Mehmari, Fabiana Cozza, Jane Duboc e artistas da nova geração da MPB como Filipe Catto, Dani Black, Bruna Caram e Dani Gurgel.

Na reverenciada discografia da italiana merece destaque “Sensorial”, de 2020, lançado em plena pandemia. O álbum contendo 13 canções com uma visão original da Bossa Nova em fusão com o jazz foi bem excecutado nas principais emissoras de rádio jazzistícas norte-americanas conquistando jornalistas e crítica especializada.

Chegou a 55ª posição na Jazzweek USA sendo indicado a sete categorias no Grammy Latino Awards.

No Blue Note SP Mafalda Minnozzi mostra o quanto é apaixonada por nosso país e pela Cidade Maravilhosa. “Meu Rio” é um show vibrante no qual a italiana acompanhada por Paul Ricci (guitarras), Felipe Alves (baixo), Fábio Alves (bateria) e participação especial do trombonista Jorginho Neto interpreta clássicos de Tom Jobim, Sérgio Endrigo, Ennio Morricone, Chico Buarque e Roberto e Erasmo Carlos.

SERVIÇO

Mafalda Minnozzi

Show: Meu Rio

Dia: 30 de março – 19 horas

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo – SP

Inf: https://bluenotesp.com/shows/mafalda-minnozzi/