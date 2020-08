Mães devem amamentar mesmo testando positivo para a Covid-19

Um estudo publicado no último mês pelo portal especializado em saúde, The Lancet, avaliou 1481 partos entre 22 de março e 17 de maio de 2020 no Presbyterian de Nova York. Deles, 116 (8%) das mães apresentaram resultado positivo para Covid-19. Todos os 120 bebês que nasceram foram testados nas primeiras 24 horas de vida e nenhum foi positivo. Desses, 82 ficaram acompanhados das mães que foram autorizadas a amamentar, seguindo orientações de higiene e de uso máscara. Eles repetiram o exame entre o 5º e o 7º dia de vida e depois no 14º dia. Nenhum deles apresentou sintomas e todos testaram negativo para a doença.

Os resultados animaram pediatras que enxergam no aleitamento a maior fonte de anticorpos para o bebê, além de proporcionar grande vínculo entre mães e filhos. Os dados sugerem que a transmissão perinatal de Covid-19 é improvável que ocorra se forem tomadas as devidas precauções. É também no que acredita a médica pediatra da Clínica Bela Infância, localizada no Órion Complex, Evelyn da Cunha Rabelo (CRM 18696 / RQE 11535). “O leite materno é, sem dúvida, a melhor forma de garantir o fortalecimento do sistema imunológico do bebê e não há razão para evitar a amamentação, até mesmo se a mãe testar positivo para a Covid-19 e estiver tomando medicação para tratamento da doença”, pontua.

O site do Ministério da Saúde, inclusive, traz uma página especial que tira dúvidas a respeito desse momento tão importante. O texto diz: “parece improvável, portanto, que a doença seja transmitida por intermédio do leite materno, seja através da amamentação ou pela oferta do leite extraído por uma mãe que é confirmada/suspeita de ter Covid-19”. E diz ainda que a comunidade médica segue testando o leite materno de mães que tenham a doença.

Entretanto, o bebê não está blindado de contrair o vírus, seja durante o parto ou através do contato com pessoas infectadas. Por isso, famílias que têm recém-nascidos em casa precisam redobrar seus cuidados. De acordo com o Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos, disponibilizados pelo MS, apenas no estado de Goiás, nasceram 17.113 bebês entre março e maio de 2020.

Para garantir a saúde dessas novas vidas, algumas medidas já estão sendo tomadas pelas maternidades para diminuir o tempo que mães e recém-nascidos passam no hospital após o nascimento. “Em casa, as mães precisam usar máscara e higienizar sempre as mãos para pegar o bebê. Visitas também devem ser proibidas nos primeiros três meses”.

Evelyn explica ainda que os pais que saem para trabalhar devem ter a rotina de ao chegar em casa, tomar banho e escovar os dentes antes de pegar o bebê. A médica orienta também às famílias a “manter uma área suja, onde ficam roupas e sapatos que vieram da rua”.