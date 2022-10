“Mãe Moratense” auxilia gestantes e mães

A ação acompanha as famílias oferecendo mensalmente palestras e oficinas sobre garantia de direitos, por meio do Fundo de Ação e Economia Solidária (FAES), além de um kit enxoval contendo uma banheira plástica, fraldas e outros itens.

A reunião de hoje, que contemplou 72 mulheres, contou com a presença do vice-prefeito, Ildo Gusmão, da presidente do FAES, Ana Gusmão, e das palestrantes Denise Sachs Barros e Isabela Teraso Bruschi.

