Quando a gente conversa sobre determinados assuntos, acaba refletindo sobre o estado da humanidade, de como chegamos até aqui e para onde vamos. Alguém, já lá no século dezoito escreveu que essa capacidade é exatamente aquela pela qual nos distinguimos, caminhando em nosso progresso. Lembrar de nossas mães é exatamente uma dessas ocasiões. A data foi instituída nos EUA, no início do século 20, numa história pra outra oportunidade, onde se pretendia que as crianças homenageassem suas mães, a fim de fortalecer os vínculos familiares.