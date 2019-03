Mãe e filhotes de cães foram abandonados em Caieiras. Câmera flagrou a ação criminosa

As imagens foram divulgadas nas redes sociais e compartilhada por centena de pessoas. Na tentativa de identificar o autor, uma vez que trata-se de crime, o jornal Regional News, que também recebeu o vídeo, resolveu publicar o flagrante.

Além de cruel e desumano, abandonar animais em logradouros públicos é crime e quem cometê-lo deve ser punido com prisão, multa e perda da guarda do animal, de acordo as leis vigentes.

Por dentro da Lei

O artigo 32 da Lei 9.605/98 determina detenção de três meses a 1 ano e multa a quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos ou realizar experiência dolorosa ou cruel em animal vivo e a punição é aumentada de um sexto a um terço se ocorrer morte do animal. Já a Lei Estadual 16.308/16 prevê proibição da guarda do animal e de outros para aquele que maltratar animais domésticos, e só após 5 anos, a contar da data da violência, o agressor terá o direito à guarda novamente. O prazo é reiniciado se o indivíduo for reincidente.

Caso alguém tenha pistas ou informações do autor, deve entrar em contato com a Polícia Militar no 190 ou com a Guarda Civil Municipal pelo 153.

Veja o flagrante: