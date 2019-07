Mãe e esposa de presos são flagradas tentando entrar com drogas na cadeia

De acordo com a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, no caso da parceira do sentenciado, ela foi surpreendida tentando entrar na unidade prisional com um invólucro escondido dentro da boca. A mulher foi flagrada no momento em que passava pela revista no escâner corporal, que registrou imagem suspeita na região da face. A mulher foi questionada pelas agentes e acabou retirando da boca um invólucro contendo substâncias semelhantes à maconha e à cocaína.

No memso dia, a mãe de um sentenciado foi flagrada tentando entrar com entorpecentes ocultos na calcinha. Ela foi descoberta pelo escâner corporal que indicou uma imagem estranha na região da cintura. As agentes de segurança questionaram a mulher, que acabou confessando que escondia ilícitos nas vestes íntimas.

Ela foi encaminhada à sala reservada e retirou, de forma voluntária, um invólucro escondido na costura da calcinha contendo substâncias análogas à maconha, à cocaína e à K4.