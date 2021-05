Mãe e enfermeira, ela venceu a Covid-19

Mãe e enfermeira, Renilda Tavares Silva, de 41 anos, moradora da Vila Rosina, tem dois filhos e conta o que enfrentou quando foi contaminada. Ela representa milhares de mulheres e mães que poderão celebrar a data, em meio uma situação atípica por conta da pandemia.

“Tive Covid em 2020 no auge da epidemia. Descobri, pois passei muito mal com dores nas costas, tosse seca e falta de ar. Ao realizar o exame, foi detectada a doença com mais de 25% do pulmão acometido. Passei um perrengue no começo por conta da falta e quantidade de medicação. Sem poder sair de casa, precisei acionar meu filho”, disse Renilda.

Por falar nos filhos, ela conta como se virou dentro de casa. “Sou divorciada e minha primeira ação foi afastá-los para não se contaminarem. Porém minha filha de oito anos não quis me deixar sozinha e o meu filho de 22 anos o pai não aceitou que ele saísse de casa é nos deixasse só. Então usava máscara o tempo todo dentro do quarto onde fiquei trancada por 14 dias e espirrava álcool em toda minha roupa, cama, chão do quarto, porta e móveis para quando eles entrassem não se contaminarem”, relatou.

Sobre a doença, após enfrentar dias difíceis ela alerta para o perigo. “Tive muita tosse e falta de ar. Só melhorava quando tomava o medicamento. Mesmo assim, a quantidade prescrita não era suficiente. Teve dia de não conseguir levantar para tomar banho de tanta falta de ar. Então descobri que se ficasse de barriga para baixo tinha melhoras significativas na respiração. Foi muito desesperador porque se contaminasse meus filhos eu me culparia para o resto da vida. Quem ia cuidar deles?”, questionou.

Com a chegada do Dia das Mães em meio a pandemia, Renilda fala que todos devem aproveitar cada instante. “Enquanto temos mãe para comemorar sua vida em nossas vidas, devemos celebrar. Mas em um momento como esse, fica até difícil, pois sabemos de vizinhos e amigos que perderam seu ente querido. Dá até uma sensação de egoísmo por estar feliz enquanto outro chora. Mas quem ainda tem sua mãe, deve exaltar com respeito, seguindo as regras, se cuidando, pois quando nós cuidamos, protegemos e estamos cuidando de quem amamos. Para isso, é necessária a responsabilidade do distanciamento, do uso da máscara é do álcool. Assim, podemos causar sorrisos ao invés de dor”, destacou Renilda, agradecendo a Deus pela vida e a oportunidade de salvar vidas já que é enfermeira e desejando um feliz Dia das Mães a todas as mulheres.