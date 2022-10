Mãe do jornalista Cesar Tralli morre em queda de avião

Segundo divulgaram os grande jornais, Edna estava com seu companheiro, Euclides Brosch, em um avião de pequeno porte, que caiu numa represa.

A informação foi primeiramente revelada por Ticiane Pinheiro, mulher do jornalista da Globo. “Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos”, escreveu ela no Instagram.

