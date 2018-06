Mãe de preso tenta entrar com drogas escondida em cigarros em presídio

De acordo com a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, com a genitora foram encontrados apreendidos 55 cigarros com material esverdeado, análogo à maconha, e 72 cigarros com pó de coloração branca, possivelmente cocaína. Ela foi pega durante a revista em dia de visita ao filho.

A visitante foi encaminhada ao Distrito Policial onde foi registrado boletim de ocorrência e realizada demais averiguações dos fatos.

A SAP lembra que as pessoas flagradas nessa situação são automaticamente suspensas do rol de visitas. Em todos os casos, os presos ficam isolados e respondem a Procedimento Disciplinar para apurar a cumplicidade daqueles que receberiam os materiais ilícitos.