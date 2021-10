Mãe de preso camufla tiras de maconha sintética em fatias de pão de forma

Por meio de revista mecânica, feita pelo raio-x, e manual os servidores do CPP verificaram que a mãe do recluso enviou pão de forma com 18 tiras de papéis contendo substância entorpecente semelhante ao K-4. As tiras estavam camufladas por entre as fatias do pão.

A apreensão foi encaminhada ao Distrito Policial de Franco da Rocha, onde será elaborado Boletim de Ocorrência . O sentenciado foi encaminhado à cela disciplinar, sendo que será solicitada a regressão de regime.