Mãe cobra providências após filha sofrer corte na região do pé com linha contendo cerol

De acordo com Dinolia Bonfim, o acidente ocorreu na tarde de terça-feira, 3, na Vila Bela. “Minha filha voltava da escola e teve parte do pé cortado, necessitando uma cirurgia, já que teve lesões nos tendões. Se fosse na região do pescoço, poderia ter morrido”, escreveu.

Como o ocorrido, ela fez uma postagem cobrando providências as autoridades franco-rochenses contra os ‘pipeiros’. Veja o que escreveu:

“Venho aqui por meio dessas fotos pedir que as autoridades de franco da rocha venha tomar providências com os pipeiros da vila Bela hj por volta de 13:00 hora da tarde minha filha voltando da escola teve seu pé cortado aonde se encontra nesse momento no Hospital Albano para uma cirurgia porque teve lesões no tendões……se fosse no pescoço ela poderia ter morrido ….. não sou contra eles se divertir mais que vai para campos aonde não passa pedestres motos crianças indo e vindo da escola acho que não é o lugar adequado para isso …..vamos lá autoridades fiscalizar esse ponto como aconteceu com minha filha poderia acontecer com o filho de vcs ou pai ou mãe que estivesse andando igual minha filha ….. obrigado”.

Lei do cerol

O uso do cerol em linhas de pipas, a conhecida mistura entre cola e vidro, é proibida no Estado de São Paulo com a aprovação do Projeto de Lei 765/2016, pelos deputados da Alesp e sancionado pelo governador do Estado.

De autoria do deputado Coronel Telhada (PP), a proposta proíbe o cerol como também qualquer outro material cortante que possa ser aplicado nas linhas. A proibição abrange o uso, a posse, a fabricação e a comercialização da mistura cortante, também conhecido como linha chilena.

Os município também dispõem de legislações próprias e a Guarda Municipal é uma das corporações que podem ser acionadas para denunciar.