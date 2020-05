Mãe celebra data e a cura do Covid-19

Residente na Vila dos Pinheiros, ela é atendente de um hospital particular de São Paulo e acabou contraindo a doença do marido que é motorista. “Eu e meu esposo fomos infectados. Primeiro foi meu esposo e eu tinha certeza que também estava, afinal era inevitável. Como trabalho na área da saúde, fiz o exame que confirmou a suspeita e fui afastada do trabalho”, disse Silvia.

Ela que tem grande afeto pela família já enfrentou a primeira frustração devido à doença ao saber que estava infectada dois dias antes do aniversário da sua caçula. “Adoro estar com eles e tive de me afastar por conta do coronavírus e por acompanhar meu marido. Foi muito ruim”, declarou.

Segundo Silvia, mesmo com sintomas leves, por se tratar de uma doença que tem vitimado milhares de pessoas e que a medicina pouco descobriu sobre ela, o momento foi de apreensão. “Foram 14 dias de isolamento e preocupação. Meu marido estava mal. Eu estava de cabeça quente e com medo de perder meu amor. Era aniversário da minha filha e nem um abraço pude dar nela. Como mãe, pensava nos meus filhos o tempo todo. Medo de que eles ficassem sem o pais de uma vez. Foi terrível”, revelou Silvia.

Com a incerteza e o receio sendo sentimentos em sua mente, o medo de morrer tomou conta de seus pensamentos. “Passava pela minha cabeça nunca mais ver meus filhos, meus irmãos, minhas netas crescer. Afinal, avó é ser mãe duas vezes, não é mesmo? Para matar a saudade, as chamadas em vídeo, mas nada melhor do que estar perto”, disse.

Quando ela achava que tudo passaria, após 14 dias de isolamento, e voltar a rotina de trabalho, um novo susto.

“Passei a sentir sintomas que não tive na quarentena e fui diagnosticada com pneumonia. O médico suspeitou que poderia está com Covid novamente, por ainda não estar imune. Mas após alguns exames, recebi a notícia que estava curada do coronavírus e estou me recuperando”, falou Silvia.

Ainda com sentimentos à flor da pele, Silvia se prepara para celebrar o Dia das Mães. “Confesso que depois de perder minha mãe, não dei mais importância para essa data. Comemorava para alegrar meus filhos e minhas netas. No entanto, depois de passar o que passei com o Covid-19, irei festejar o Dia das Mães todos os anos, como se não existisse o próximo”, declarou.

Em meio a essa pandemia, Silvia deixa um recado a todos que enfrentam essa doença, em especial, as que mulheres e mães. “Estou feliz e agradecida a Deus por ser uma sobrevivente do coronavírus. Digo às mães que curtam todos os momentos com seus filhos e netos. Além de enfrentar o preconceito e discriminação, promovidos pela doença, ficar longe da família foi o pior que pude sentir. Senti falta do abraço, do aperto de mão. Coisas que nem sempre fazemos questão. Mas quando passamos por momentos assim, vemos o quanto são importantes. Portanto, não deixe nada para amanhã”, finaliza Silvia.