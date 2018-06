Mãe busca providências para agressão sofrida pelo filho

Em busca de providências, ela objetiva com a divulgação do fato evitar que a professora volte a atuar e seja punida pelo que fez. “Se aconteceu com meu filho, pode acontecer com outros também. Sei que a escola já mandou a professora embora, mas vou lutar para que ela não volte mais a essa profissão”, disse Rosana.

Segundo Yanka Almeida Da Silva Alves, irmã da criança agredida, há algum tempo o irmão reclamava das ações da professora. “Ele reclamava da professora que deixava ele e outras crianças de castigo e proferindo ameaças, o fazendo chegar chorando em casa sem não querer voltar para escola. Foi então que resolvi ir ao colégio e solicitar as imagens de câmeras que constataram a agressão. Só assim pude provar aos diretores da escola o que meu irmão já reclamava, mas eles não acreditavam”, relatou Yanka.

No vídeo, fornecido a reportagem, é possível ver a professora pegando a criança pelo braço de forma violenta e o obrigando a ficar sob a mesa e depois por quase uma hora em pé de frente para a lousa. O fato ocorreu em 15 de maio e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Caieiras no dia 17 do mesmo mês.

Outro lado

O Colégio Olavo Costa foi procurado e informou que a Escola também foi vítima do que ocorreu e como primeira providência demitiu a professora. “Lamentamos o transtorno e contribuímos fornecendo as imagens a mãe do menino agredido. Cabe agora a polícia tomar as medidas que considerar pertinentes. Lamentamos muito o que ocorreu. A professora foi contrata como qualquer outro profissional e também fomos pegos de surpresa. O que cabia a nós fazer foi feito. Demitimos a educadora e fizemos tudo cabia a nós para amenizar o sofrimento do aluno e da família envolvida”.

A professora envolvida no caso não foi encontrada para comentar sobre as acusações.