Mãe, a mulher número um

Basta ser uma para saber que estarmos diante de um ser humano que se destaca naturalmente por ser o pilar que nos sustenta, além de ter o amor mais puro e incondicional. A mãe é isso, é o sorriso e a palavra que acalmam, que orientam e que alimentam a paz e a esperança em cada um.

Por essas e outras que a maternidade é a missão de maior responsabilidade. É a mãe que ama de forma completa e dá o melhor de si, sem esperar nada em troca. É a ela que devemos nossa vida por ser merecedora de todo nosso respeito e digna de todo nosso carinho. É ela que dedica tanto amor e carinho e merece ser respeitada e porque não homenageada todos os dias e não apenas uma vez ao ano.

Sinônimo de amor, merece ser valorizada e retribuída a todo momento pela ternura e afeto que nos dá ao longo da vida. E esse reconhecimento deve ser mostrado enquanto há tempo, enquanto ela está ao nosso lado.

Mesmo errando como filho, nunca é tarde para reconhecer as falhas. Portanto, não deixe de agradecer por todos os anos de dedicação, paciência e apoio que nos é dado. Ame hoje, abrace hoje, demonstre respeito e retribua os cuidados para aquela mulher que sempre cuidou de você.

Este ano, o Dia das Mães será celebrado em 12 de maio no Brasil. Reserve o dia e aproveite o momento para dizer tudo aquilo que você não diz faz tempo e demonstrar amor e carinho às mulheres que se tornaram mães, muitas vezes abrindo mão de sua vida própria para dar aos filhos a melhor criação possível. E não se esqueça, ela é e sempre será sua melhor amiga.

Para todas as mães, que na terra representam o maravilhoso milagre da criação, que geraram em seu ventre e que amam com todo o coração, que possam receber muito amor nessa data que por excelência as celebra, um excelente Dia das Mães para todas as mamães!