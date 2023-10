Machine Head no Tokio Marine Hall

Foto: Divulgação

Banda icônica do Thrash Metal fecha tour brasileira em São Paulo

No próximo dia 29 de outubro os americanos do Machine Head fazem apresentação única no Tokio Marine Hall fechando sua curta tour por nosso país. O quarteto americano chega à casa da zona sul paulistana com a “An Evening With Machine Head”, a qual passa antes por Curitiba, PR (27/10) e Rio de Janeiro, RJ (28/10).

Liderado pelo guitarrista/vocalista Robb Flynn o grupo promete uma apresentação matadora e também divulgar o mais recente álbum, “Of Kingdom And Crow”, décimo de uma trajetória que já passou dos trinta anos.

Criada em 1991 o MH faz parte da segunda geração de bandas da Bay Area (região da litorânea e ensolarada Califórnia) na qual surgiram, entre outros, Megadeth, Slayer, Metallica, Exodus, Testament, Forbidden, Vio-lence e Death Angel, expoentes do Thrash e Heavy Metal.

Completam o grupo, ladeando Robb Flynn, o guitarrista Vogg Kietlyka, o batera Matt Alston e o baixista Jared MacEachern. Em sua sólida discografia se destacam “Burn My Eyes” (1994), “The Blackening” (2007), “Through The Ashes Of The Empire” (2003) e “The More Things Change” (1997).

No setlist dos americanos não devem ficar de fora “Blood For Blood”, “This Is The End”, “Beautiful Morning”, “Tem Ton Hammer”, “A Farewell To Arms”, “Block” e “Aesthetics Of Hate”.

SERVIÇO

Machine Head

An Evening Wiht Machine Head

Data: 29 de outubro – 20 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281- Santo Amaro – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 250,00

inf: www.tokiomarinehall.com.br/machine-head/