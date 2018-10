Lúpulo, o aroma da saúde

Com propriedade antibióticas, funciona, inclusive, como um ótimo conservante, pois evita a contaminação por bactérias. Também é muito resistente a pragas.

Na área da medicina natural, o lúpulo é muito utilizada na preparação de remédios caseiros para tratar distúrbios do sono, por exemplo. A infusão da planta ajuda no tratamento de agitação, ansiedade e perturbações do sono, atuando também como anti-espasmódico em caso de cólicas menstruais

O lúpulo pode ser colocado no travesseiro para promover uma boa noite de sono, pois funciona como um relaxante natural. Outra forma de utilizar a planta como calmante é na forma de chá.

Em todos os casos, pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso do lúpulo para fins medicinais.