Lulu Santos no Espaço das Américas

O cantor e compositor carioca começou a carreira no Início dos anos 70 no grupo Vimana, do qual também faziam parte Ritchie e Lobão. No entanto o músico só deslanchou a partir da década seguinte com o boom do rock nacional.

Naquela época o músico lançou discos emblemáticos como “Tempos Modernos” (1982), “O Ritmo do Momento” (1983), “Lulu” (1986) e “Toda Forma de Amor” (1988). Com o tempo o multi-instrumentista seguiu novas formas de compor e arranjar as canções dando mais espaço para a música eletrônica.

O mais recente álbum do carioca é “Pra Sempre”, lançado em maio de 2019. O título do disco também dá nome a turnê com a qual Lulu chega a São Paulo prometendo uma apresentação repleta de hits e também novas músicas. Das clássicas não devem faltar “Tão Bem”, “Como Uma Onda”, “Tudo Azul”, “Tempos Modernos”, “Adivinha o quê”, “O último romântico”, “Certas Coisas” e “Esse Brilho em Teu Olhar”. Das recentes, destaque para “Radar” e “Pra Sempre”. Show recomendado com este hit-maker de primeira.

Serviço

Lulu Santos – Turnê Pra sempre

Hoje à noite – 22h30

Espaço das Américas – Rua Tagipuru, 795

www.espacodasamericas.com.br