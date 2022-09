Lulu Santos em São Paulo

Hit maker de mão cheia, Lulu compôs clássicos como “O Último Romântico”, “Certas Coisas”, “Um Certo Alguém”, “Casa”, “Um Pro Outro”, “Esse Brilho Em Seu Olhar”, “Tudo Azul”, “Tempos Modernos”, “A Cura”, “Como Uma Onda” e “Condição”.

A nova geração passou a conhecer melhor Lulu Santos por intermédio do The Voice, da Globo, mas quem for ao Tokio Marine Hall poderá conferir o quanto ele é excelente no palco. Recomendo.

SERVIÇO

Lulu Santos

Dias 16 e 17 de setembro

Horário: 22 horas

Local: Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281,

Santo Amaro/SP.

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir

de R$ 160,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/lulu-santos/

