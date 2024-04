Lulu Santos em São Paulo na turnê “Barítono”

Foto: Divulgação

Percorrendo o Brasil com a tour “Barítono”, a qual passou pelos Estados Unidos em 2023, Lulu Santos volta a São Paulo para apresentação única no Espaço Unimed em 4 de maio.

Considerado um dos maiores hit-makers do rock nacional o cantor, compositor e guitarrista leva para a casa da zona oeste paulistana seus grandes sucessos criados ao longo de cinco décadas de carreira.

O show mais que especial marca o aniversário de Lulu apagando as velinhas de 71 anos. Luís Maurício Pragana dos Santos nasceu no Rio de Janeiro em 4 de maio de 1953 e aos vinte anos formou a banda Vímana, ao lado de Ritchie e Lobão.

Nos anos 80 LS foi um dos precursores do movimento roqueiro que tomou conta do Brasil lançando discos emblemáticos como “Tempos Modernos” (1982), “O Ritmo do Momento” (1983) e “Toda Forma de Amor” (1988).

O repertório traz as grandes canções de Lulu com nova roupagem para agradar os antigos e novos fãs. Dentre elas, a romântica “Esse Brilho em Seu Olhar”, além de outras não tocadas há muito tempo como “Tão Bem” e “Lei da Selva”.

Naturalmente que não ficarão de fora hits como “Adivinha o quê”, “Tempos Modernos”, “Como Uma Onda”, “Certas Coisas”, “De repente, Califórnia, “Um Certo Alguém” e “Tudo Azul”.

SERVIÇO

Lulu Santos – Turnê Barítono

Dia 4 de maio – 22 horas

Espaço Unimed

Rua Tagipurú, 795- Barra Funda

Classificação: 16 anos

Inf: http://espacounimed.com.br/809-lulu-santos