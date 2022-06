Luiza Possi comemora 20 anos de carreira

Filha de Zizi Possi e do produtor musical Líber Gadelha, Luiza lançou o primeiro álbum “Eu Sou Assim”, em 2002, embora seu primeiro registro discográfico tenha ocorrido um ano antes. Em 2001 a cantora fez um belo dueto com a mãe, no álbum “Bossa”, na canção “Haja o Que Houver”. O disco de estreia de Luiza trouxe além da faixa-título o hit “Dias Iguais”.

O sucesso foi tanto que o álbum vendeu 200 mil cópias. Em duas décadas de trajetória as premiações foram uma constante na carreira de Luiza Possi, entre eles, o Prêmio Multishow da Música Brasileira, Troféu Leão Lobo, Capricho Awards, IV Prêmio Jovem Brasileiro e Prêmio TIM de Música.

SERVIÇO

Luiza Possi – Show Vinte Anos

Dia 26 de junho – 20h

Classificação: 16 anos

Onde: Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/luiza-possi/

