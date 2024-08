Luiz Cláudio & Giuliano no Villa Country

Foto: Divulgação

A dupla Luiz Cláudio & Giuliano sobe ao palco do Villa Country nesta sexta-feira, 2 de agosto. Apresentação especialíssima marca o retorno desse duo que está entre os mais celebrados da música sertaneja dos anos 90.

O mineiro Luiz Cláudio e o paranaense Giuliano se juntaram em 1991, após serem apresentados pelo cantor César Sampaio. Migraram para a capital paulista onde entre, as apresentações em casas noturnas, travaram parcerias com artistas de gêneros distintos como samba e pagode, além do sertanejo, obviamente.

Compositores profícuos têm canções gravadas por Só Pra Contrariar, Leandro & Leonardo, Eliana de Lima e Christian & Half. Sem se ater a um único estilo a dupla vai do country ao xote, passando pelo romantismo e bolero.

Além de cantores e compositores são também excelentes instrumentistas e produtores musicais trabalhando com inúmeros grupos e duplas.

Em 2014 o duo seguiu rumos distintos lançando álbuns solo, porém, para alegria dos fãs anunciaram o retorno em dezembro passado.

No repertório deste show na casa da zona oeste paulistana Luiz Cláudio & Giuliano não deixarão de fora grandes hits como “O Meu Segredo”, “Foi Covardia”, “Eu Quero Te Amar”, “Dependente de Você”, “Eu Sou Peão”, “Amor Que Não Tem Fim” e “Mentes Tão Bem”.

SERVIÇO

Luiz Cláudio & Giuliano

Dia 2 de agosto – Sexta-feira

Abertura da casa: 20 horas

Villa Country

Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/29244/ingressos-para-luiz-claudio-e-giuliano