Ludicidade e encantamento para os pequeninos

Foto: Karen Malagoli

Fabiana Godoy volta com o espetáculo Ninho Musical para Bebês e Crianças

A partir de 8 de março o Teatro Viradalata, em São Paulo, recebe a nova temporada de “Ninho Musical Para Bebês e Crianças”. Montagem sucesso de público, voltada a toda família, tem como público focal bebês a partir dos seis meses até crianças de oito anos de idade. Fabiana Godoy, compositora, arte-educadora e cantora assina o roteiro da montagem, além de encabeçar o elenco que traz as bailarinas Bel Almeida e Rafaela Cruz e os músicos Daniel Alfaro (percussão), Alexander Souza (sopros) e Luan Carbonar (violão/voz).

Durante 45 minutos a trupe leva ao palco da zona oeste um espetáculo com música, dança e interatividade num ambiente aconchegante no qual a tônica é a conexão familiar, celebrando a alegria. Os pequenos são levados ao universo da magia com canções como “Noite”, “Calma Respira”, “Já Vai Melhorar”, “Fom Fom”, “É Hora do Tchau’, “O Silêncio” e “Mãos e Mãos”. Todas disponíveis no Spotify e no YouTube com milhares de visualizações.

“Ninho Musical Para Bebês e Crianças” faz uso de elementos da natureza criando paisagens e imagens poéticas que estimulam a imaginação das crianças. E isso ainda é turbinado com a presença do passarinho Leco que, ao lado de Fabiana Godoy e elenco aborda temas do universo infantil com leveza e criatividade.

A direção-geral do espetáculo é de Anelita Gallo e André Moreira.

SERVIÇO

Ninho Musical Para Bebês e Crianças

Teatro Viradalata

Rua Apinajés, 1387 – Sumaré, São Paulo, SP

https://www.teatroviradalata.com.br/

Duração: 45 minutos

Classificação: Livre

Temporada:

De 8 de março a 27 de abril, aos sábados e domingos, às 16 horas

INGRESSOS

A partir de R$55 pelo site: https://bileto.sympla.com.br/event/102872 ou diretamente pela bilheteria do teatro.

Bebês de colo (no colo) não pagam ingresso, apenas o adulto acompanhante

Crianças que ocupam assentos próprios pagam meia-entrada.