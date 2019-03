Lucro da Melhoramentos em 2018 foi de R$ 12.37 milhões

Os ativos totais da Melhoramentos SP na Bovespa totalizaram R$ 1.43 bilhão no 4º trimestre de 2018, soma 3,65% menor que o saldo de R$ 1.49 bilhão registrado no encerramento do mesmo período do ano anterior.

O patrimônio líquido da companhia, por sua vez, apresentou retração de 1,41%, ao comparar todos os valores contábeis que os seus sócios possuíam no fechamento do 4º trimestre de 2018 (R$ 919.78 milhões) com a mesma data em 2017 (R$ 932.91 milhões).

Os dados são da consolidação do resultado financeiro da companhia na Bolsa de Valores com o resultado financeiro de todas as suas companhias subsidiárias, empresas controladas, de maneira direta ou indireta, pela companhia, relacionadas ao 4º trimestre de 2018.

Números em 2018

Em 2018, a Companhia Melhoramentos de São Paulo registrou lucro líquido de R$ 4.69 milhões, sendo inferior ao valor médio dos cinco anos anteriores (R$ 47.6 milhões), quando a empresa teve uma redução média de 38,83% por ano.

Ainda considerando o ano passado, a receita líquida da empresa totalizou R$ 137.64 milhões. O resultado foi menor que o valor médio dos últimos cinco anos (R$ 238.41 milhões), quando a receita líquida da companhia diminuiu, em média, 15,44% por ano.

Melhoramentos de São Paulo

A Companhia Melhoramentos, com mais de 120 anos, passou recentemente por uma grande reestruturação. Após estudos de reformulação dos seus negócios, a Companhia vendeu os ativos de fabricação de papel tissue, papéis higiênicos, toalhas e guardanapos, e passou a focar sua operação no mercado editorial, no plantio de florestas nas unidades localizadas nos municípios de Camanducaia-MG, Bragança Paulista-SP e Caieiras-SP, na produção de Fibras de Alto Rendimento, destinadas a fabricantes de papel cartão, com sua indústria localizada em Minas Gerais e na Área Patrimonial .

A Editora Melhoramentos opera com milhares de títulos publicados. Em 1990, lançou o primeiro dicionário eletrônico no Brasil; Em 2009, lançou o primeiro dicionário para leitura em iPhone, iPad e iPod Touch do País; Em 2010, disponibilizou para estes suportes as primeiras obras de literatura infantil nacional com livros de Ziraldo.

Com gestão ecologicamente correta, a Melhoramentos Florestal explora atividades de reflorestamento das espécies pinus e eucaliptus. Seu moderno viveiro favorece o desenvolvimento sustentável da vegetação ali plantada, e o sucesso alcançado no plantio das mudas e na colheita das florestas permite a empresa manter áreas de preservação permanente, muito além das exigências legais.

A Melhoramentos Fibras produz as fibras de celulose TGW, Thermo Ground Wood, BTGW, Bleached Thermo Ground Wood, e o Neolux, usadas como matéria-prima por fabricantes de papel cartão premium e tissue.

A Área Patrimonial responde pelo desenvolvimento de projetos habitacionais na região de Caieiras, São Paulo. Além disso, essa divisão desenvolve relacionamento institucional com as autoridades públicas e a comunidade, garantindo a proteção das fazendas.

Com informações da ADVFN.