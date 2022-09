Luciana Mello em São Paulo

Filha de Jair Rodrigues e irmã de Jair Oliveira, Mello celebra 35 anos de carreira passando pelos grandes momentos da trajetória iniciada em 1984 quando gravou “O Filho do Seu Menino”, dueto com o pai. Na ocasião a cantora tinha apenas cinco anos e desde então vieram gravações, parcerias, discos e shows. Em sua discografia destacam-se “Assim Que Se Faz” (2000), “Olha Pra Mim”, (2002), “Nêga” (2007) e “6° Solo” (2011).

O mais recente trabalho da cantora paulistana é “Na Luz do Samba” (2016), indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode. Dentre tantos parceiros o mais frequente é o irmão Jair, que além de produzir a maioria dos discos de Luciana, gravou com ela o DVD/CD “O Samba Me Cantou”, em 2009.

No repertório não devem faltar “Só Vale com Você”, “Sexo Amor e Traição”, “Da Cor do Pecado”, “Joia Rara”, “O Samba Me Cantou”, “Na Correria”, “Prazer e Luz”, “Boa Noite” e “Tchau”.

SERVIÇO

Luciana Mello – 35 anos de música

Dia 21 de setembro – 22h30

Blue Note SP

Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação

Inf: https://bluenotesp.com/show/luciana-mello-35-anos-de-musica/

