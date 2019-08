Luan Santana no Villa Country

O cantor e compositor chega à casa da zona oeste paulistana com sua turnê X-Luan. Neste show o sul-matogrossense interpreta clássicos da carreira, além de canções novas que já caíram na boca do povão.

Lá se vão mais de dez anos desde que esse ilustre cidadão de Campo Grande subiu ao palco pela primeira vez para ascender de forma meteórica. Coincidentemente o sucesso “Meteoro” serviu como presságio do que seria a trajetória do então adolescente. A canção consta no álbum de estreia, “Tô de cara”, lançado em 2009. Daí em diante Luan Santana se tornou um dos maiores vendedores de discos do Brasil, conquistando milhares de fãs, realizando centenas de shows por todo o país. Em 2010 o cantor lançou um álbum ao vivo que foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Disco de Música Sertaneja, além de receber o certificado multi-platina pelas vendas extraordinárias. Em 2012 seu segundo trabalho “Quando Chega a Noite” obteve tanto sucesso quanto o anterior trazendo entre os destaques os singles “Você de Mim Não Sai”, “Nêga” e “Incondicional”. Gravando canções e CDs regularmente o sertanejo sabe como manter a carreira no auge.

Nos últimos meses lançou em várias plataformas as músicas “Mamita”, versão em português numa parceria com a boyband CNCO. Depois vieram “2050”, “MC Lençol e DJ Travessseiro” e “Próximo Amor”, trabalho conjunto com o DJ Alok. Mais recentemente lançou o EP “Live Móvel” (Ao Vivo) que traz os singles “Sofazinho” e “Vingaça”. Todas estas devem constar no repertório do show. Os números realmente jogam a favor de Luan Santana sendo o artista que mais vezes atingiu o Hot 100 Airplay da BillBoard Brasil. No Youtube seus clipes somam milhões de visualizações. Quem for ao Villa Country não irá se decepcionar com o show deste artista que sabe como pôr a galera pra dançar.

Serviço

Luan Santana

Quinta, 15 de Agosto – Abertura: 20:00 – Início: 00:30

Local: Villa Country – Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo – SP

Classificação: 18 Anos

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: www.villacountry.com.br