“Lua de sangue” poderá ser vista nesta sexta-feira

O eclipse ocorre naturalmente em razão da interação da luz solar com a atmosfera da Terra. Com a chegada do entardecer, os raios de sol interagem com a camada mais baixa da atmosfera terrestre, que tem muitas partículas, “espalhando” os tons de vermelho.

No Brasil, será possível começar a apreciar o espetáculo depois das 17 horas, quando a Lua estiver aparecendo no horizonte.