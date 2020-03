Lote de vacina contra a gripe acabou em Caieiras e cidades da região

De acordo com o Grupo de Vigilância Epidemiológica a que Caieiras está subordinada, a próxima entrega de vacinas será feita amanhã ou quarta-feira.

É importante ressaltar que o município não pode comprar as vacinas para prosseguir com as imunizações até que o novo lote seja encaminhado pelas autoridades federal e estadual.

A Secretaria Municipal da Saúde já acionou a Diretoria Regional da Saúde a respeito desse problema, que inclusive, afeta os municípios vizinhos e inúmeras outras cidades do Estado de São Paulo.

Vale destacar também que o período de vacinação desse primeiro grupo prioritário (idosos e profissionais da Saúde) vai até 16 de abril e, portanto, ainda há bastante tempo para que estes se imunizem.

A vacina contra a gripe não protege contra a COVID-19.