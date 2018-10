Losna, um brinde a boa saúde

É indicada para o bom funcionamento do fígado, ativar a circulação sanguínea, auxiliar em casos de anemias, anemizar azia e dispepsia, estimular o apetite e a digestão, regulariza o ciclo menstrual e tratar problemas renais e pulmonares. Atua ainda no combate à prisão de ventre, vômitos, nevralgias, mau hálito, vermes e febre.

Estudos recentes apontaram que a substância artemisinina, presente na losna, e utilizada em fitoterapia chinesa há séculos, pode reduzir as células do cancro de vários órgãos, atacando somente as cancerígenas, sem afetar o tecido saudável do organismo. E quando esta combinada com ferro, as chances de destruição são maiores.

Seu chá é contraindicado para gestantes, lactantes e por pessoas que apresentem quadros de gastrite. Em todos os casos, pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso da losna para fins medicinais.