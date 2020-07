Longa vida ao rei

Cultuado quase como divindade, “The Pelvis” é sempre homenageado pelos fás e coube a um músico paulistano realizar um inusitado tributo. Fã declarado de Elvis o cantor, compositor e instrumentista Jair Bloch atendeu o desejo de seus admiradores.

Segundo ele, o público em seus shows demonstra grande fascinação quando interpreta Elvis Presley. “Esta ideia sempre ficou martelando na minha cabeça. Cheguei à conclusão de que os 50 anos de ‘Suspcious Minds’, a minha favorita dele, merecia um tributo. Mas eu não queria ser só mais um cover de Elvis, com todo o respeito aos que realizam este trabalho. Queria fazer algo que ninguém no planeta tivesse feito ou sequer imaginado”, disse Bloch.

Além de “Suspicious Mind” Jair Bloch deu novas roupagens a “It’s Now Or Never” e “Love Me Tender”, outros sucessos gigantescos de Elvis. As canções estão no álbum “EP 2020”, lançado em fevereiro e receberam arranjos pesados, com pegada hard core, diferentes dos originais.”Eu queria conectar o seu legado com um público mais jovem, por meio de uma sonoridade mais moderna. Porém, fiel à sua identidade roqueira. Queria também fazer uma projeção de como seria o Elvis no século 21. Um Elvis em 2020. Esta é a sacada”, conclui Jair Bloch. Mais uma mostra que o Rei do Rock nunca morrerá.