Loloucas no Teatro Raul Cortez

Em cartaz no Teatro Raul Cortez até 26 de maio a peça “Loloucas” traz o texto com a assinatura da atriz Heloísa Perissé. A comedia conta as reflexões e incertezas de duas senhoras recém chegadas aos cinquenta anos. Ao lado da própria Heloísa está a ótima Maria Clara Gueiros e a química entre ambas dá agilidade ao espetáculo que rende boas risadas, mas também questionamentos. Tanto Perissé ,52, quanto Clara Gueiros, 53, retratam situações comuns à uma boa parcela da população. No palco Iolanda (papel de Heloísa) e Ieda (personagem de Gueiros) são duas senhoras, amigas desde a infância, que enfrentaram os dramas da adolescência, rindo e chorando juntas. Nunca se casaram e fazem quase tudo em parceria como jogar cartas e ir ao teatro.