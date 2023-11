Lolita Rodrigues morre aos 94 anos

Foto: Facebook

Atriz não resistiu a uma pneumonia

Na madrugada deste domingo, 5 de novembro, a atriz faleceu em João Pessoa, PB, onde morava desde 2010.

Nascida em Santos, litoral paulista, Lolita participou da inauguração da TV Tupi, em setembro de 1950.

Em 1956, ao lado do marido Airton Rodrigues (1922-1993) passou a apresentar o Almoço com as Estrelas, um dos mais longevos programas da TV Brasiliera.

Em 1963, ao lado de Tarcísio Meira e Glória Menezes, integrou a trama da novela “2-5499 Ocupado”. Ao longo da carreira atuou em mais de 30 novelas e teve passagens por Tupi, TV Excelsior, Manchete, Globo, Record e SBT.

Antes de anunciar a aposentadoria e mudar para a capital paraibana em 2010 a atriz atuou humorístico Zorra Total, Viver a Vida e Pé na Jaca. Lolita passou os últimos anos de vida ao lado da filha Silvia Rodrigues.