Lojas Americanas inaugura primeira loja em Caieiras

A Lojas Americanas inaugurou, nesta quarta-feira, 28, sua primeira unidade na cidade de Caieiras, em São Paulo. A loja, do modelo express, tem sortimento de até 15 mil itens, entre categorias como informática, games, telefonia, utilidades domésticas, brinquedos e eletrônicos. Com essa inauguração, a rede passa a contar com 417 lojas no estado.