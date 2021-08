Loja de atendimento da Elektro atenderá em novo endereço em Franco da Rocha

O espaço oferecerá os seguintes serviços: ligação nova, alteração de data de vencimento da conta, troca de nome do titular, pedido de desligamento da unidade consumidora, entre outros. O horário de atendimento permanecerá o mesmo, das 8 às 17 horas. A antiga loja de atendimento, localizada na Rodovia SP 23, na Vila Bauru, funcionará até sexta-feira, 13.

Neste momento de pandemia, a Elektro reforça o uso dos canais digitais. Os clientes não precisam sair de casa para resolver qualquer pendência com a companhia. Nos canais digitais da empresa é possível encontrar mais de 30 opções disponíveis, como: solicitar segunda via de conta, trocar titularidade, pedir religação do serviço e até enviar documentos e fotos. Para ter acesso aos serviços, o cliente deve acessar http://www.elektro.com.br/ ou baixar o aplicativo Elektro (com navegação gratuita) no smartphone ou tablet.

A Elektro também oferece atendimento via WhatsApp. Por meio do número (19) 2122-1696, os clientes podem comunicar falta de energia na residência, solicitar segunda via de conta, solicitar o código de barras e tirar dúvidas.