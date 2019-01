Local de prova de processo seletivo foi alterado

Em razão ao grande número de candidatos as provas serão realizadas em novo local. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a prova será aplicada na Faculdade Metropolitana de Caieiras, situada na Rua México, nº. 100 – Centro.

As provas serão realizadas neste domingo, dia 6, das 9h às 11h e os candidatos devem chegar ao local do exame com pelo menos meia hora de antecedência.