Lixo eletrônico pode provocar câncer. Descarte requer atenção

O problema é que esse tipo de material, com o passar dos anos, pode ser extremamente perigoso para a saúde do ser humano e do meio ambiente. Na medida em que envelhecem, esses objetos soltam resíduos com metais pesados e outros componentes químicos responsáveis pela poluição da natureza, além de aumentar o risco de câncer.

Por isso, descartar corretamente o lixo eletrônico é um ato essencial para o bem-estar de todos. Com isso, através da reciclagem, esses objetos ganham cara nova, ajudam a natureza e ainda podem mudar vidas. E esse é um dos principais ideais propostos pela MG Recicla, empresa mineira de reciclagem.

Para Olívia Bárbara Guimarães, gestora da MG Recicla, o que mais dificulta o descarte correto, atualmente, é a falta de informação e conscientização sobre o assunto. “Infelizmente, existem poucos pontos de coleta, principalmente aqueles com maior número de população em baixa renda. O Brasil ainda não possui a cultura de reciclagem e os objetos eletrônicos, na maioria das vezes, ficam escondidos dentro das residências ou simplesmente são jogados fora junto com o lixo orgânico quando param de funcionar”, alerta.

Descarte correto

Olívia enfatiza que a conscientização é o primeiro passo para aumentar o índice de reciclagem no Brasil. “Comente com conhecidos, com os familiares. Incentive os vizinhos e moradores a buscarem em casa o que não usam mais e descarte de forma adequada”, acrescenta.

Enquanto isso, empresas possuem responsabilidade ainda maior. “Nos locais de trabalho, o consumo de eletrônicos é muito grande. Nesse caso, se a sua empresa ainda não possui um meio correto para jogar fora esse lixo, busque imediatamente”.

E o lembrete mais importante de Olívia é: “Nunca jogue o lixo eletrônico junto com o lixo comum. Eles precisam ir para o local correto, pois ao se juntar com o lixo orgânico, eles acabam indo para aterros sanitários e entrando em contato com o solo, com grandes chances de chegar até rios e córregos, algo extremamente prejudicial ao meio-ambiente, a saúde dos seres humanos e dos animais”, alerta.