Quintas & Quintais apresenta live porrada com os músicos Deedy e Coelho

No próximo dia 9 de julho o Quintas & Quintais apresenta uma live porrada com os músicos Deedy e Coelho, da banda Subalternos. Deedy (voz/violão) e Coelho (guitarra) prepararam um set list irado para os fãs do grupo que curtem o bom e velho punk rock. Influenciados pelo punk inglês com levadas do rock brazuca dos anos 80 o Subalternos tá na estrada desde 2015. A sonoridade dos caras é alicerçada por bateria e baixo coesos, riffs contagiantes, vocal seguro e letras cabeça, sem serem cabeçudas, falando de questões sociais.