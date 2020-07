Live: Banda Acidental se apresenta no Quintas & Quintais em 30 de julho

Para fechar com chave de ouro o mês do rock dentro da Série Quintas & Quintais quem chega é a Banda Acidental. Liderada por Alexandre Machado a sonoridade da banda “é basicamente uma banda de rock, com letras cantadas em português, melodias densas, temas introspectivos e às vezes desconexos”. Machado filosofa ao dizer que “a preocupação com o “segundo tempo” da vida é o principal motivador do grupo”.